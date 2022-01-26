Одна из претенденток на медали в Пекине-2022 пропустит Олимпийские игры

Девушка получила травму на тренировке

Бризи Джонсон / Фото: Инстаграм

Американская горнолыжница Бризи Джонсон из-за травмы не полетит на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.



Отметим, что 26-летняя Джонсон считалась одной из главных претенденток на медали в скоростном спуске.

На текущий момент известно, что горнолыжница повредила колено на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо.

Отметим, что в этом году Джонсон трижды занимала второе место на этапах Кубка мира, уступав только итальянке Софии Годжы, которая из-за травм также может пропустить ОИ-2022