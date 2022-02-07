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Шепиленко: «Большая честь представлять Украину на Олимпийских играх»
Украинская горнолыжница – о выступлении в Пекине-2022
14:25
Анастасия Шепиленко / Фото - Getty ImagesУкраинская горнолыжница Анастасия Шепиленко поделилась эмоциями после своего выступления в гигантском слаломе на Олимпийских играх-2022.
«Это большая честь представлять нашу страну. К этим соревнованиям морально готовилась так, будто это обычный старт, чтобы легче было проехать трассу на том уровне, на котором я езжу все соревнования и тренировки. Есть еще куда улучшаться. Понимаю свой уровень в международном рейтинге, потому на медали сильно не рассчитывала. Это, конечно, мечта каждого спортсмена, но будем работать дальше. Будем улучшаться в следующем сезоне. Одна мера уже предпринята: попасть на Олимпийские игры. Это наверное мечта каждого маленького ребенка».
«Снег довольно агрессивен, но он цепкий. Конечно, попадается лед на трассе, но если работать, можно с ней справиться. Я тренировала супергигант. Со слалом-гиганта у нас немного мало получилось тренировок, поэтому будем настраиваться на супергигант, но тоже будем стартовать слалом».
Напомним, Шепиленко на Олимпийских играх-2022 показала 39-й результат. Отставание от лидера составило 16,64 секунды.
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