Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОна тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол 1:4 Окончен
18:30 Донбасс - Белый Барс 8:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз 1:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс 135:109 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 116:131 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс 114:134 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
матч-центр

Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась

Ужас шестикратной чемпионки мира Микаэлы Шиффрин
Olympics Пекин-2022
13:49
Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась
Микаэла Шиффрин после неудачи в слаломе / Фото - scmp.com

Казалось, она приехала в Пекин-2022 за золотыми медалями. Она трижды выигрывала общий зачет Кубка мира, шесть раз становилась чемпионкой мира, привозила золото и из Сочи-2014, и из Пхенчхана-2018.

Но в столице Китая все идет не по плану.

Одна из главных звезд горнолыжного спорта, лидер общего зачета текущего сезона Кубка мира американка Микаэла Шиффрин провалилась в первых двух дисциплинах.

Защитить статус чемпионки в гигантском слаломе не удалось – все закончилось, фактически, не начавшись, на первых же секундах спуска. Но тогда все внимание было приковано к другой американке – бедняжке Нине О'Брайен, сломавшей ногу и уже перенесшей операцию.

Ожидалось, что в слаломе, который Шиффрин выиграла в 2014 году, американка реабилитируется. Она единственной в истории четыре раза побеждала в этой дисциплине на чемпионатах мира. Микаэла рекордсменка по количеству побед в слаломе на этапах Кубка мира. Причем и среди мужчин, и среди женщин. Но…

После шести ворот в гиганте она прошла только пять в слаломе. Ее спуск длился пять секунд. Кроме как провалом это никак не назовешь.

Она впервые с 2011 года не сумела финишировать в двух технических дисциплинах подряд. И единственное, что смогла сделать после этого – сесть на краю трассы и обхватить голову руками. Соревнования продолжались, девушки выполняли свои первые попытки. А Микаэла продолжала сидеть. Американка попросту не понимала, что происходит. Но даже в такой сложной ситуации нашла в себе силы объясниться:

«Я настроилась с самого старта, действительно хотела выступить как можно лучше.

Я немного поскользнулась на первом повороте, но у меня не было возможности для такой ошибки. Я планировала идти по самой агрессивной линии, самой сложной, но, в то же время, и самой быстрой. Однако не проехала дальше пяти ворот. Вот что произошло.

Почему я там так долго сидела? Думаю, просто хотела взять небольшую паузу. Попытаться понять в чем именно состояла ошибка.

Это все заставляет меня сомневаться в том, что я делала последние 15 лет, в моей езде, в моем слаломе и моей психологической устойчивости.

Сейчас я чувствую себя ужасно. Но это состояние не станет постоянным. Однако сейчас я очень расстроена.

Мне нужно перезагрузиться. Возможно, нужно что-то немного изменить. Но дело в том, что я не знаю что конкретно.

Ранее я еще никогда не оказывалась в подобных ситуациях, поэтому и не знаю как справиться с ней.

Конечно, это не конец мира, глупо так сильно переживать по этому поводу, но у меня сейчас слишком много вопросов к себе. Я разочарована.

Такое ощущение, что подобное выступление – это огромный провал. Я подвела всех: себя, мою команду.

Гигантский слалом и слалом были ключевыми в нашей подготовке. А я умножила всю нашу работу на ноль. Да, мне пытаются говорить: «Ничего не произошло, такое бывает, все нормально, не вини себя». Но столько работы для того, чтобы пройти пять ворот в гигантском слаломе и пять ворот в слаломе… Для меня это ужас».

Перед началом Олимпийских игр Шиффрин говорила, что хочет выступить во всех шести дисциплинах. Получается, ее следующим стартом должен стать супергигант 11 февраля. Посмотрим, сумеет ли она к тому времени собраться.


Впрочем, вместо критики, Шиффрин сейчас поддерживают. В частности, гимнастка Симона Байлз, которая точно знает как Микаэла сейчас себя чувствует. Легенда горных лыж Линдси Вонн тоже не смогла пройти мимо произошедшего.

Они, как и многие другие болельщики, надеются, что Шиффрин справиться со всеми этими проблемами. Ведь в последнее время они у нее не ограничиваются исключительно спортом. В 2020 году она даже раздумывала над тем, чтобы завершить карьеру…

Тогда в феврале от травмы головы умер ее отец. Девушка взяла паузу и когда вернулась, то первую победу посвятила именно ему:

«Он дал нам очень много важных уроков в жизни. Но помимо всего прочего, он научил нас золотому правилу: будь добрым, прежде чем что-то сделать, подумай. Этот урок я сберегу на всю жизнь. Нашей семье его очень не хватает».

В придачу к этому, Микаэла травмировала спину, из-за коронавирусных ограничений около 300 дней не могла кататься на лыжах. Впрочем, она не сломалась и продолжила выступать.

На Олимпиаде в Пекине необходимо вновь доказать свою стойкость. Хотя Шиффрин призналась, если бы отец был жив… пережить подобное было бы значительно легше.

«Сложно об этом говорить, но я могла бы позвонить ему. От того, что он не может сказать мне, что это все пустяк, что нужно двигаться дальше, легче не становится.

Его нет рядом. И от этого моя злость только больше».

Бедная Шиффрин…

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Горные лыжи

Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась
Тема дня
Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась
Пекин-2022
13:49
В Пекине Влхова выиграла золото в слаломе
В Пекине Влхова выиграла золото в слаломе
Пекин-2022
09:58
Шепиленко сошла с дистанции в слаломе на Олимпийских играх-2022
Шепиленко сошла с дистанции в слаломе на Олимпийских играх-2022
Пекин-2022
07:48
Австриец Майер стал победителем в супергиганте на Олимпийских играх
Австриец Майер стал победителем в супергиганте на Олимпийских играх
Пекин-2022
08 февраля 08:50
Шепиленко: «Большая честь представлять Украину на Олимпийских играх»
Шепиленко: «Большая честь представлять Украину на Олимпийских играх»
Пекин-2022
07 февраля 14:25
Ковбаснюк: «На предыдущих Олимпийских играх трасса была на 60% легче, чем эта»
Ковбаснюк: «На предыдущих Олимпийских играх трасса была на 60% легче, чем эта»
Пекин-2022
07 февраля 11:59
Шепиленко на 39-й позиции завершила выступления в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022
Шепиленко на 39-й позиции завершила выступления в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022
Пекин-2022
07 февраля 10:57
Анастасия Шепиленко вышла в финал гигантского слалома на Играх-2022
Анастасия Шепиленко вышла в финал гигантского слалома на Играх-2022
Пекин-2022
07 февраля 08:37
Ковбаснюк 33-й в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022
Ковбаснюк 33-й в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022
Пекин-2022
07 февраля 08:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
19:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
10 февраля 14:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
10 февраля 18:30
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
10 февраля 19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
12 февраля 14:30
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
12 февраля 23:30
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
WEB
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
13 февраля 05:00
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
WEB
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
13 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
13 февраля 21:45