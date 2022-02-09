Она тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась

Ужас шестикратной чемпионки мира Микаэлы Шиффрин

Микаэла Шиффрин после неудачи в слаломе / Фото - scmp.com

Казалось, она приехала в Пекин-2022 за золотыми медалями. Она трижды выигрывала общий зачет Кубка мира, шесть раз становилась чемпионкой мира, привозила золото и из Сочи-2014, и из Пхенчхана-2018.

Но в столице Китая все идет не по плану.

Одна из главных звезд горнолыжного спорта, лидер общего зачета текущего сезона Кубка мира американка Микаэла Шиффрин провалилась в первых двух дисциплинах.

Защитить статус чемпионки в гигантском слаломе не удалось – все закончилось, фактически, не начавшись, на первых же секундах спуска. Но тогда все внимание было приковано к другой американке – бедняжке Нине О'Брайен, сломавшей ногу и уже перенесшей операцию.

Ожидалось, что в слаломе, который Шиффрин выиграла в 2014 году, американка реабилитируется. Она единственной в истории четыре раза побеждала в этой дисциплине на чемпионатах мира. Микаэла рекордсменка по количеству побед в слаломе на этапах Кубка мира. Причем и среди мужчин, и среди женщин. Но…

После шести ворот в гиганте она прошла только пять в слаломе. Ее спуск длился пять секунд. Кроме как провалом это никак не назовешь.

Она впервые с 2011 года не сумела финишировать в двух технических дисциплинах подряд. И единственное, что смогла сделать после этого – сесть на краю трассы и обхватить голову руками. Соревнования продолжались, девушки выполняли свои первые попытки. А Микаэла продолжала сидеть. Американка попросту не понимала, что происходит. Но даже в такой сложной ситуации нашла в себе силы объясниться:

«Я настроилась с самого старта, действительно хотела выступить как можно лучше. Я немного поскользнулась на первом повороте, но у меня не было возможности для такой ошибки. Я планировала идти по самой агрессивной линии, самой сложной, но, в то же время, и самой быстрой. Однако не проехала дальше пяти ворот. Вот что произошло. Почему я там так долго сидела? Думаю, просто хотела взять небольшую паузу. Попытаться понять в чем именно состояла ошибка. Это все заставляет меня сомневаться в том, что я делала последние 15 лет, в моей езде, в моем слаломе и моей психологической устойчивости. Сейчас я чувствую себя ужасно. Но это состояние не станет постоянным. Однако сейчас я очень расстроена. Мне нужно перезагрузиться. Возможно, нужно что-то немного изменить. Но дело в том, что я не знаю что конкретно. Ранее я еще никогда не оказывалась в подобных ситуациях, поэтому и не знаю как справиться с ней. Конечно, это не конец мира, глупо так сильно переживать по этому поводу, но у меня сейчас слишком много вопросов к себе. Я разочарована. Такое ощущение, что подобное выступление – это огромный провал. Я подвела всех: себя, мою команду. Гигантский слалом и слалом были ключевыми в нашей подготовке. А я умножила всю нашу работу на ноль. Да, мне пытаются говорить: «Ничего не произошло, такое бывает, все нормально, не вини себя». Но столько работы для того, чтобы пройти пять ворот в гигантском слаломе и пять ворот в слаломе… Для меня это ужас».

Перед началом Олимпийских игр Шиффрин говорила, что хочет выступить во всех шести дисциплинах. Получается, ее следующим стартом должен стать супергигант 11 февраля. Посмотрим, сумеет ли она к тому времени собраться.

Впрочем, вместо критики, Шиффрин сейчас поддерживают. В частности, гимнастка Симона Байлз, которая точно знает как Микаэла сейчас себя чувствует. Легенда горных лыж Линдси Вонн тоже не смогла пройти мимо произошедшего.

Они, как и многие другие болельщики, надеются, что Шиффрин справиться со всеми этими проблемами. Ведь в последнее время они у нее не ограничиваются исключительно спортом. В 2020 году она даже раздумывала над тем, чтобы завершить карьеру…

Тогда в феврале от травмы головы умер ее отец. Девушка взяла паузу и когда вернулась, то первую победу посвятила именно ему:

«Он дал нам очень много важных уроков в жизни. Но помимо всего прочего, он научил нас золотому правилу: будь добрым, прежде чем что-то сделать, подумай. Этот урок я сберегу на всю жизнь. Нашей семье его очень не хватает».

В придачу к этому, Микаэла травмировала спину, из-за коронавирусных ограничений около 300 дней не могла кататься на лыжах. Впрочем, она не сломалась и продолжила выступать.

На Олимпиаде в Пекине необходимо вновь доказать свою стойкость. Хотя Шиффрин призналась, если бы отец был жив… пережить подобное было бы значительно легше.

«Сложно об этом говорить, но я могла бы позвонить ему. От того, что он не может сказать мне, что это все пустяк, что нужно двигаться дальше, легче не становится. Его нет рядом. И от этого моя злость только больше».

Бедная Шиффрин…