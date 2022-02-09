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В Пекине Влхова выиграла золото в слаломе

Единственная представительница Украины сошла с дистанции
Olympics Пекин-2022
09:58
В Пекине Влхова выиграла золото в слаломе
Петра Влхова / Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Пекине завершились выступления в слаломе у женщин. Победу одержала представительница Словакии Петра Влхова.

Вторая позиция досталась австрийке Катарине Линсбергер, а третье место у швейцарки Венди Холденер.

Пекин-2022. Горные лыжи. Слалом. Женщины

1. Петра Влхова (Словакия) – 1.44,98

2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0.08

3. Венди Холденер (Швейцария) – 0.12

Напомним, украинка Анастасия Шепиленко сошла с дистанции во время первого заезда.

Карен Агабекян
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