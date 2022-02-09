Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
В Пекине Влхова выиграла золото в слаломе
Единственная представительница Украины сошла с дистанции
09:58
Петра Влхова / Фото: Reuters
На Олимпийских играх в Пекине завершились выступления в слаломе у женщин. Победу одержала представительница Словакии Петра Влхова.
Вторая позиция досталась австрийке Катарине Линсбергер, а третье место у швейцарки Венди Холденер.
Пекин-2022. Горные лыжи. Слалом. Женщины
1. Петра Влхова (Словакия) – 1.44,98
2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0.08
3. Венди Холденер (Швейцария) – 0.12
Напомним, украинка Анастасия Шепиленко сошла с дистанции во время первого заезда.