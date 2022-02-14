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«Лос-Анджелес» одолел «Цинциннати» и выиграл Супербоул-2022
Команда из Калифорнии во второй раз в своей истории стала триумфатором НФЛ
14 февраля 07:58
«Лос-Анджелес» / Фото - sportingnews.comВ Инглвуде(США) состоялся финал НФЛ (Супербоул-2022) между «Цинциннати» и «Лос-Анджелесом».
«Лос-Анджелес» переиграл своего соперника со счетом 23:20.
Это вторая победа команды из Калифорнии, ранее «Лос-Анджелес» побеждал на Супербоуле в 1999 году. «Цинциннати» проиграл третий финал в своей истории.
Отметим, что это был первый Супербоул за два года, в котором было допущено максимально возможное количество зрителей, так как в решающем матче предыдущего сезона посещаемость была ограничена из-за пандемии коронавируса.
Национальная футбольная лига. Супербоул. Инглвуд, США
«Цинциннати» – «Лос-Анджелес» 20:23 (3:7, 7:6, 10:3, 0:7)
В минувшем сезоне триумфатором НФЛ стала «Тампа-Бэй».
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