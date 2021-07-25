Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Марченко, Павлова и Сиченикова завершили выступления в командных соревнованиях
07:41
Женская сборная Украины по стрельбе из лука в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидии Сичениковой уступила россиянкам в 1/8 финала Олимпийских игр-2020.
Встреча закончилась со счетом 2:6.
Несмотря на это поражение, Марченко, Павлова и Сиченикова продолжат выступления в индивидуальных соревнованиях.
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