Странная история. Пятеро гвинейских спортсменов все-таки выступят в Токио
Кореянка обновила олимпийский рекорд, который 25 лет принадлежал украинке Герасименко
Прошли квалификационные соревнования в стрельбе из лука
07:21
Фото: пресс-служба ОИ-2020
Корейская лучница Ан Сан обновила олимпийский рекорд в стрельбе из лука.
В квалификационных соревнованиях Токио-2020 Сан набрала 680 очков. Предыдущее достижение принадлежало украинке Лине Герасименко (673 очка), которое она установила в Атланте-1996. Мировой рекорд – 692 очка.
Напомним, сегодня, 23 июля, пройдет церемония открытия Олимпийских игр.