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Кореянка Сан вслед за олимпийским рекордом в одиночке установила новое достижение и в миксте

Смешанные соревнования лучников дебютировали на Олимпийских Играх
Olympics Токио-2020
11:25
Кореянка Сан вслед за олимпийским рекордом в одиночке установила новое достижение и в миксте
Фото: twitter.com/worldarchery

Кореянка Ан Сан установила второй олимпийский рекорд в стрельбе из лука на Играх-2020 в Японии.

Следом за лучшим достижением на Олимпиадах в одиночном разряде среди женщин Сан в миксте с Ким Чже Дук показали лучший результат (1368 очков). Отметим, что результат в миксте – сумма набранных очков в предварительных раундах одиночных выступлений. Смешанные соревнования среди лучников впервые проводятся на Олимпийсках Играх. Для повторения мирового рекорда не хватило 20 баллов.


Результаты выступлений в стрельбе из лука среди женщин и мужчин на ОИ-2020.

Олег Шумейко-младший
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Ан Сан олимпийский рекорд

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