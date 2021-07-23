Украинский лучник Гунбин завершил предварительный этап в топ-30
Кореянка Сан вслед за олимпийским рекордом в одиночке установила новое достижение и в миксте
Смешанные соревнования лучников дебютировали на Олимпийских Играх
11:25
Фото: twitter.com/worldarchery
Кореянка Ан Сан установила второй олимпийский рекорд в стрельбе из лука на Играх-2020 в Японии.
Следом за лучшим достижением на Олимпиадах в одиночном разряде среди женщин Сан в миксте с Ким Чже Дук показали лучший результат (1368 очков). Отметим, что результат в миксте – сумма набранных очков в предварительных раундах одиночных выступлений. Смешанные соревнования среди лучников впервые проводятся на Олимпийсках Играх. Для повторения мирового рекорда не хватило 20 баллов.
Результаты выступлений в стрельбе из лука среди женщин и мужчин на ОИ-2020.
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