Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Украинские лучницы стали чемпионками Европы в помещении
Также золотые медали континентального первенства завоевала и команда U-21
09:22
Стрельба из лука / Фото - FacebookЖенская сборная Украины стала чемпионом Европы по стрельбе из лука в помещении, который завершился в словенском Лашко.
Украинскую команду представляли Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Полина Родионова.
В финале украинки одержали победу над командой Турции со счетом 6:0.
Отметим, что золотые медали континентального первенства также выиграла женская команда Украины U-21, а мужская сборная Украины U-21 – бронзу.