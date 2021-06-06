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Украинское трио – вице-чемпионы Европы по стрельбе из лука
Женская сборная Украины уступила в бронзовом финале
6 июня 15:47
Георгий Иваницкий / Фото: facebook.com/SportOfficeLviv
На чемпионате Европы по стрельбе из лука в Анталье, Турция, мужская сборная Украины завоевала серебро (рекурв).
Георгий Иваницкий, Иван Кожокарь и Алексей Гунбин в золотом финале уступили сборной Нидерландов 3:5.
Женская сборная Украины проиграла в бронзовом финале (рекурв). Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова уступили команде Дании 4:5.
Напомним, что Полина Родионова и Артем Овчинников завоевали бронзовые награды на Укниверсиаде-2019 в Неаполе, Италия.
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