11-кратный чемпион мира покорил шоу «Україна має талант»

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21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
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21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 4:7 Окончен
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02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
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22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
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22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
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22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
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19:30 Интер - Специя 1:0 Окончен 1-й тайм
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02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
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03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс 4:1 Окончен
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05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 104:96 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс 110:92 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 92:117 Окончен
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02:30 Детройт Ред Уингс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

11-кратный чемпион мира покорил шоу «Україна має талант»

Евгений Прудник поразил всех исполнением Андрео Бочелли «Time to say goodbye»
Армрестлинг
17:58
11-кратный чемпион мира покорил шоу «Україна має талант»
Фото: СТБ

11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник стал участником шоу «Україна має талант».

Сперва спортсмен проявил свое чувство юмора, начав петь песню «Девочка пай» Михаила Круга, но судьи не оценили этого поступка Прудника. После чего Евгений поразил всех исполнением Андрео Бочелли «Time to say goodbye».

За свое выступление Прудиник получил четыре «да» и прошел в следующий этап.

Видео выступления Прудника:

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Евгений Прудник

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