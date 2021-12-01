11-кратный чемпион мира покорил шоу «Україна має талант»

Евгений Прудник поразил всех исполнением Андрео Бочелли «Time to say goodbye»

Фото: СТБ

11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник стал участником шоу «Україна має талант».

Сперва спортсмен проявил свое чувство юмора, начав петь песню «Девочка пай» Михаила Круга, но судьи не оценили этого поступка Прудника. После чего Евгений поразил всех исполнением Андрео Бочелли «Time to say goodbye».

За свое выступление Прудиник получил четыре «да» и прошел в следующий этап.

Видео выступления Прудника: