Украинец в вырвал у россиянина победу на чемпионате мира. А ведь еще 3 года назад Жох был на волосок от смерти после жуткой аварии

Олег в девятый раз выиграл мировое первенство

Фото: facebook.com/scu.org.ua На чемпионате мира по армрестлингу в Румынии Олег Жох стал лучшим в весовой категории до 80 килограмм.

Украинец триумфально вернулся в спорт после длительного перерыва – в ноябре 2018 Жох попал в жуткую аварию, а которой погиб его отец и еще один легендарный украинский армрестлер Андрей Пушкарь. Олег тогда получил множественные травмы, среди которых и перелом его рабочей (левой) руки и впал в кому. На соревнованиях в Бухаресте Жох был невероятен, и завоевал девятый титул чемпиона мира – впервые с 2018. В финальной схватке украинец переборол россиянина Александра Анфилофеева. Ранее коллега по цеху Жоха Евгений Прудник удачно попробовал себя в новой роли – певца.

Олег Шумейко-младший