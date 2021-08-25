На Играх в Париже-2024 могут пройти показательные выступления смешанных пар в синхронном плавании
18 невероятных фотографий с соревнований по командному художественному плаванию на Олимпиаде
Триумфатором стал ОКР, на втором месте расположился Китай и бронзу взяла Украина
12:30
Фото: GETTY IMAGES
Представляем Вашему вниманию 18 лучших фотографий с соревнований по командному художественному плаванию на Олимпийских Играх в Токио (Япония).
Китай
Австралия
Испания
Испания
Австралия
Украина
Испания
Канада
ОКР
Италия
ОКР
Китай
Канада
Китай
Египет
Китай
ОКР
Китай
Комментарии 0