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18 невероятных фотографий с соревнований по командному художественному плаванию на Олимпиаде

Триумфатором стал ОКР, на втором месте расположился Китай и бронзу взяла Украина
Olympics Токио-2020
12:30
18 невероятных фотографий с соревнований по командному художественному плаванию на Олимпиаде
Фото: GETTY IMAGES

Представляем Вашему вниманию 18 лучших фотографий с соревнований по командному художественному плаванию на Олимпийских Играх в Токио (Япония).

Китай


Австралия


Испания


Испания


Австралия


Украина


Испания


Канада


ОКР


Италия


ОКР


Китай

Канада


Китай


Египет


Китай


ОКР


Китай


Рене Тер Велде
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