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Бронзовая медалистка Олимпиады-2020: «Мама сказала, что это нацики дерутся с украинской армией – больше не о чем говорить»

Родители Шинкаренко проживают в Донецке
Артистическое плавание
10:40
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020: «Мама сказала, что это нацики дерутся с украинской армией – больше не о чем говорить»
Фото: НОК Украины

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 в синхронном плавание Алина Шинкаренко рассказала, что ее мать, проживающая на Донбассе, подвергнута путинской пропаганде:

Да, мы первые дни с мамой очень ссорились. Я сразу же позвонила ей и говорю: «Мам, у нас стреляют, война началась». Это было 7 утра. Понятное дело, что она еще спала: «Сейчас, я новости посмотрю». Перезванивает и говорит: «Все нормально, наша и ваша армии стоят на границе, у них нейтралитет, а это ваши нацики стреляют». Я ответила: «Хорошо мам, пока».

Сначала били по военным базам, но потом уже начали бить по домам. А у нас родственники как раз в Волновахе. 25 числа они перестали выходить на связь вообще. И я говорю: «Мам, там нет уже Волновахи, ее разбомбили». На что она отвечает: «Это ваши нацики дерутся с вашей армией». Я говорю: «Мам, очень интересно, нам тут скучно просто очень и мы решили в пейнтбол поиграть между собой». Она: «Не знаю, мы на вас не нападали».

Мы с ней очень ссорились. Пришли к тому, что нам не о чем друг с другом говорить. С мамой я перестала затрагивать эту тему, потому что это резко перерастало в споры. Все-таки это моя мама, мне не хотелось ссориться.

Гендир «Шахтера» Сергей Палкин считает ситуацию на территории Украины катастрофой.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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