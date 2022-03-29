Бронзовая медалистка Олимпиады-2020: «Мама сказала, что это нацики дерутся с украинской армией – больше не о чем говорить»

Фото: НОК Украины

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 в синхронном плавание Алина Шинкаренко рассказала, что ее мать, проживающая на Донбассе, подвергнута путинской пропаганде:



Сначала били по военным базам, но потом уже начали бить по домам. А у нас родственники как раз в Волновахе. 25 числа они перестали выходить на связь вообще. И я говорю: «Мам, там нет уже Волновахи, ее разбомбили». На что она отвечает: «Это ваши нацики дерутся с вашей армией». Я говорю: «Мам, очень интересно, нам тут скучно просто очень и мы решили в пейнтбол поиграть между собой». Она: «Не знаю, мы на вас не нападали».

Мы с ней очень ссорились. Пришли к тому, что нам не о чем друг с другом говорить. С мамой я перестала затрагивать эту тему, потому что это резко перерастало в споры. Все-таки это моя мама, мне не хотелось ссориться.