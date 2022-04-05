Бронзовая медалистка Олимпиады: «Россиянки пишут, что нас бомбят во благо, чтобы у нас было все хорошо»

41 день идет полномасштабная война в Украине

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Обладательница бронзы Олимпиады в артистическом плавании Марина Алексеева рассказала о своем опыте общения с российскими спортсменками, которые издевательски реагируют на войну в Украине:



Общались. Отреагировали. И знаете как? Они пишут: «Это же вам во благо. Это же мирная операция». Такое в самом начале войны написало где-то три человека. Я им в ответ тоже немного написала, мол, давайте, приходите, посмотрите на эту мирную операцию, ощутите ее на себе. А они стоят на своем: «Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо».

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