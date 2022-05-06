Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 35) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
17:05
Волейбол. Кубок Вызова. 1/8 финала. Эпицентр-Подоляны - Панатинаикос

«Дівчата сказали, що приїдемо і пики їм понабиваємо». Тренер збірної України – про відсторонення росіян

Світлана Саїдова натякнула, що так для них буде безпечніше
Артистическое плавание
15:29
«Дівчата сказали, що приїдемо і пики їм понабиваємо». Тренер збірної України – про відсторонення росіян
Світлана Саїдова / Фото - facebook.com/ukrsynchro

Головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова вважає, що відсторонити росіянок від змагань було гарною ідеєю, інакше їм могло б дістатися від наших дівчат:

FINA довго тягла зі звільненням росіянок від змагань. Але зрештою все-таки зважилася. Що ви думаєте з цього приводу?

Вважаю, що дуже правильно зробили, тому що мої дівчата сказали, що прийдемо і пики їм понабиваємо прямо в басейні. Ви можете уявити ці змагання, коли спортсмени йдуть стінка на стінку? Що там буде? Велике шоу. Ми написали у листі, якщо ви хочете таке шоу, то, будь ласка, не питання. Але ми вас попередили.

Кажуть, що спорт має бути поза політикою. Але як поза політикою, якщо я приїжджаю на змагання, а там стоять люди, котрі підтримують цього мутанта, це чудовисько. Гроші, звичайно, роблять свою справу, але їм теж треба показати, що краще жити в честі, ніж з грошима та обпльованими з ніг до голови.

Також Саїдова зізналася, що після початку війни не може нормально сприймати навіть Чайковського.

Источник: obozrevatel.com Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Светлана Саидова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Наставник збірної України з артистичного плавання: «Своїми руками задушила росіян б за те, що вони зробили...»
Наставник збірної України з артистичного плавання: «Своїми руками задушила росіян б за те, що вони зробили...»
Артистическое плавание
03 мая 17:15

Новости: Артистическое плавание

«Дівчата сказали, що приїдемо і пики їм понабиваємо». Тренер збірної України – про відсторонення росіян
«Дівчата сказали, що приїдемо і пики їм понабиваємо». Тренер збірної України – про відсторонення росіян
15:29
Тренер збірної України: «Була програма під Чайковського. Але через цих мутантів навіть чути про російське не хочу»
Тренер збірної України: «Була програма під Чайковського. Але через цих мутантів навіть чути про російське не хочу»
14:47
Наставник збірної України з артистичного плавання: «Своїми руками задушила росіян б за те, що вони зробили...»
Наставник збірної України з артистичного плавання: «Своїми руками задушила росіян б за те, що вони зробили...»
03 мая 17:15
Бронзовая медалистка Олимпиады: «Россиянки пишут, что нас бомбят во благо, чтобы у нас было все хорошо»
Бронзовая медалистка Олимпиады: «Россиянки пишут, что нас бомбят во благо, чтобы у нас было все хорошо»
05 апреля 10:35
Украинская медалистка Олимпиады: «Отправила папе инструкцию, как сдаваться украинцам, если его мобилизуют в Донецке»
Украинская медалистка Олимпиады: «Отправила папе инструкцию, как сдаваться украинцам, если его мобилизуют в Донецке»
29 марта 19:39
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020: «Мама сказала, что это нацики дерутся с украинской армией – больше не о чем говорить»
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020: «Мама сказала, что это нацики дерутся с украинской армией – больше не о чем говорить»
29 марта 10:40
Украинская медалистка Олимпийских игр-2020 завершила карьеру
Украинская медалистка Олимпийских игр-2020 завершила карьеру
13 октября 2021г. 12:46
«Это медали, наверное, всех поколений». Савчук и Федина – об историческом выступлении на Олимпиаде
Эксклюзив
«Это медали, наверное, всех поколений». Савчук и Федина – об историческом выступлении на Олимпиаде
Токио-2020
24 сентября 2021г. 14:17
18 невероятных фотографий с командных соревнований по артистическому плаванию на Олимпиаде
18 невероятных фотографий с командных соревнований по артистическому плаванию на Олимпиаде
Токио-2020
25 августа 2021г. 12:30
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Все новости