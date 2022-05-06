«Дівчата сказали, що приїдемо і пики їм понабиваємо». Тренер збірної України – про відсторонення росіян

Світлана Саїдова натякнула, що так для них буде безпечніше

Світлана Саїдова / Фото - facebook.com/ukrsynchro

Головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова вважає, що відсторонити росіянок від змагань було гарною ідеєю, інакше їм могло б дістатися від наших дівчат:

FINA довго тягла зі звільненням росіянок від змагань. Але зрештою все-таки зважилася. Що ви думаєте з цього приводу?

Вважаю, що дуже правильно зробили, тому що мої дівчата сказали, що прийдемо і пики їм понабиваємо прямо в басейні. Ви можете уявити ці змагання, коли спортсмени йдуть стінка на стінку? Що там буде? Велике шоу. Ми написали у листі, якщо ви хочете таке шоу, то, будь ласка, не питання. Але ми вас попередили. Кажуть, що спорт має бути поза політикою. Але як поза політикою, якщо я приїжджаю на змагання, а там стоять люди, котрі підтримують цього мутанта, це чудовисько. Гроші, звичайно, роблять свою справу, але їм теж треба показати, що краще жити в честі, ніж з грошима та обпльованими з ніг до голови.

Також Саїдова зізналася, що після початку війни не може нормально сприймати навіть Чайковського.