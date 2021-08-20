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На Играх в Париже-2024 могут пройти показательные выступления смешанных пар в синхронном плавании

МОК не против такого новшества
Артистическое плавание
18:23
На Играх в Париже-2024 могут пройти показательные выступления смешанных пар в синхронном плавании
Токио-2020 / Фото - olympics.com
Международная федерация плавания (FINA) обсуждает с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность проведения на Олимпийских играх-2024 в Париже показательных выступлений микст-дуэтов в синхронном плавании. Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка из России Ольга Брусникина.

«Были попытки обратиться в МОК с просьбой включить микст-дуэты в программу Олимпийских игр, но для того, чтобы туда попасть, есть критерии, которых еще нужно достичь: например, развитие этой дисциплины на всех пяти континентах. Но я могу сказать, что международная федерация оказывает поддержку этому виду. В Париже его точно не будет, так как программа сформирована, она остается без изменений. Единственное, сейчас FINA проталкивает идею введения микст-дуэтов в программу Олимпиады как показательных соревнований, но этот вопрос еще в проработке».


Напомним, Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).
Источник: ТАСС Владимир Кириченко
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