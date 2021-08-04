Савчук и Федина – третьи в квалификации технической программы
На Олимпийских играх в Токио-2020 дуэт украинок Марты Федины и Анастасии Савчук занял третье место в квалификации технической программы.
Победителями квалификации стали Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко из ОКР, а следом за ними расположились китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь.
Токио-2020. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Квалификация
1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (ОКР) – 97,1079 общее количество баллов – 195.0079
2. Хуан Сюэчэнь/Сунь Вэньянь (Китай) – 95,5499 общее количество баллов – 191.7832
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) – 93,8620 общее количество баллов – 188.7953
4. Юкико Инуи/Мегуму Йошида (Япония) – 93,3499 общее количество баллов – 187.2832
5. Клаудиа Хольцнер/Жаклин Симоно (Канада) – 91,4798 общее количество баллов – 182.3035
Напомним, ранее Федина и Савчук завершили на третьей позиции и произвольную программу.
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