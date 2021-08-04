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Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»

Украинки стали призерами Олимпиады в Токио
Olympics Токио-2020
4 августа 21:58
Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
Федина и Савчук / фото - Getty Images

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпийских игр-2020. Медаль стала первое в истории независимой Украины в артистическом плавании. Украинки после соревнований поделились впечатлениями.

 

«Пока не можем описать словами. Как можно подобрать слова, когда ты получаешь первую историческую олимпийскую медаль. Чувствуем, что мы сделали историю. Еще даже не осознаем, ведь у нас впереди группа. Надеемся, что мы зарядили всех наших девушек на борьбу».   

Все медали Украины за 4 августа.

Источник: noc-ukr.org Антон Кривенко
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Марта Федина Анастасия Савчук

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