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«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки

Украинки хорошо общаются с лидерами мирового артистического плавания
Olympics Токио-2020
5 августа 12:50
«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
Марта Федина, Анастасия Савчук / Фото: getty images

Бронзовые медалистки Токио-2020 в артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук высказались о своем дружественном отношении к россиянкам Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко.

Савчук:

«Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью».

Федина:

«Колесниченко и Ромашина хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило, по-доброму».

Напомним, Ромашина и Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в дуэте, а Федина и Савчук были третьими.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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Анастасия Савчук Марта Федина

Комментарии 2

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5 августа 2021г. 15:54
Звичайно, велика подяка Вам, дівчата, за медаль. Але, пробачте, що робитимемо з війною на Донбасі, із захопленим Кримом? І тут за слова, що спорт поза політикою, не сховаєшся. Патріотками справжніми варто бути, а не на словах.
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6 августа 2021г. 08:33
Иди на Донбасс и сдохни там придуроктупорылый
0 0
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