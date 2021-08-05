Савчук и Федина: «Чувствуем, что мы сделали историю»
«Спорт – вне политики». Федина и Савчук признались, что соперницы из России – их лучшие подружки
Украинки хорошо общаются с лидерами мирового артистического плавания
5 августа 12:50
Марта Федина, Анастасия Савчук / Фото: getty images
Бронзовые медалистки Токио-2020 в артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук высказались о своем дружественном отношении к россиянкам Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко.
Савчук:
«Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью».
Федина:
«Колесниченко и Ромашина хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило, по-доброму».
Напомним, Ромашина и Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в дуэте, а Федина и Савчук были третьими.