Тренер збірної України: «Була програма під Чайковського. Але через цих мутантів навіть чути про російське не хочу»

Однак Світлана Саїдова все одно мотивує дівчати взяти медалі чемпіонату світу

Світлана Саїдова / Фото - facebook.com/ukrsynchro

Головна тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова, яка казала, що власними руками була готова задушити росіян через війну, яку вони розв’язали, зізналася, що тепер не визнає навіть Чайковського:

У мене була технічна програма під «Лебедине озеро» Чайковського. Але у зв'язку з тим, що ці мутанти увірвалися в нашу країну, я про все російське навіть чути не хочу, навіть якщо це Чайковський і світове надбання. Куди славити окупантів? Я знайшла іншу музику, вже зробили під неї програму, яка зараз на відпрацюванні. Так, зазвичай у синхронному плаванні програма щонайменше рік відпрацьовується. За два місяці це практично неможливо. Але нічого. Встигнемо – виступатимемо, ні – значить просто зніму цю програму. І все.

Напевно, у ситуації, що склалася, важко ставити якісь конкретні завдання перед дівчатами на чемпіонат світу?

Чому? У мене завдання поставлене. Ми без медалі не поїдемо. Інакше чого я тут мучаюся? Краще б тоді вже з чоловіком сиділа, доживала свій вік (усміхається). Я сюди приїхала, щоби взяти медалі. Ви зрозумієте: причин може бути дуже багато. Себе шкода, когось ще шкода, всіх шкода. Але виживе лише той, хто забуде, що було вчора.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпіади-2020 Марина Алексєєва розповіла що писали їй росіяни після початку війни.