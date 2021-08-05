2 украинца финишировали в пятерке с конца в спортивной ходьбе на 20 км

Забуженко стал последним в забеге

Эдуард Забуженко / фото - Getty Images

На Олимпийских играх-2020 были разыграны награды в ходьбе на 20 километров. Лучший результат продемонстрировал итальянец Массимо Стано, пройдя дистанцию за 1:21:05. Серебро и бронзу разделили сотые секунды: японцы Коки Икеда и Тошикадзу Яманиши заняли места на пьедестале.

Лучший результат среди украинцев показал Иван Лосев, став 49-м, при отставании от лидера на 12,21. Эдуард Забуженнко стал в забеге последним, 52-м, финишировавшим спортсменом.

Напомним, что представительницам Украины не удалось завоевать наград в беге на 400 метров с барьерами.