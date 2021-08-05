Из-за неопределенности в дипломатических отношениях. У Беларуси забрали чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе
2 украинца финишировали в пятерке с конца в спортивной ходьбе на 20 км
Забуженко стал последним в забеге
5 августа 12:43
Эдуард Забуженко / фото - Getty Images
На Олимпийских играх-2020 были разыграны награды в ходьбе на 20 километров. Лучший результат продемонстрировал итальянец Массимо Стано, пройдя дистанцию за 1:21:05. Серебро и бронзу разделили сотые секунды: японцы Коки Икеда и Тошикадзу Яманиши заняли места на пьедестале.
Лучший результат среди украинцев показал Иван Лосев, став 49-м, при отставании от лидера на 12,21. Эдуард Забуженнко стал в забеге последним, 52-м, финишировавшим спортсменом.
Напомним, что представительницам Украины не удалось завоевать наград в беге на 400 метров с барьерами.
Комментарии 0