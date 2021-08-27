Магучих: «Стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте. Единственный предел для меня – это небо»
5 украинок выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Украина будет представлена в прыжках в высоту и беге с барьерами
10:05
Ярослава Магучих / Фото: Facebook
Бриллиантовая лига на своем официальном сайте опубликовала заявку предстоящего этапа турнира в Париже, Франция.
Украина будет представлена в двух дисциплинах – в прыжках в высоту выступят Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, а в беге на 400 м с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.
Напомним, что на этапе в Лозанне, Швейцария, Магучих стала второй, а Рыжикова – третьей.
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