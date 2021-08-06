Тимановская: «Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру в Польше»
Бах: «Процесс по делу Тимановской продолжается, ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать»
Глава МОК – о скандале вокруг белоруской легкоатлетки
10:21
Томас Бах / Фото - gettyimages.comПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
«МОК не в позиции поменять политическую позицию в стране. Это надо понимать. Наша ответственность – защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОКа. Мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОКом, они помогают нам поддерживать ее. Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать».
Накануне стало известно, что МОК снял олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской.
Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать.
Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.
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