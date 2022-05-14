Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»

Марина Бех-Романчук / Фото - twitter.com/Birmingham_DL

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук посіла друге місце в потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Досі, Катар і після виступу подякувала українцям за підтримку:

Дякую всім за підтримку і побажання. Ви найкращі.

А також хочу подякувати українцям, які вболівали сьогодні за мене на стадіоні, я щаслива була мати таку підтримку, чути рідну мову та бачити наш прапор! Ви були моєю мотивацією. Лише разом до ПЕРЕМОГИ».