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Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»

Українка посіла друге місце на змаганнях у Досі
Легкая атлетика
08:38
Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»
Марина Бех-Романчук / Фото - twitter.com/Birmingham_DL

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук посіла друге місце в потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Досі, Катар і після виступу подякувала українцям за підтримку:

«Мій перший виступ на стадіоні в потрійному стрибку. Друге місце на етапі Діамантової ліги з результатом 14,73 м. І це гарний початок сезону.

Дякую всім за підтримку і побажання. Ви найкращі.

А також хочу подякувати українцям, які вболівали сьогодні за мене на стадіоні, я щаслива була мати таку підтримку, чути рідну мову та бачити наш прапор! Ви були моєю мотивацією. Лише разом до ПЕРЕМОГИ».

Крик душі Марини Бех-Романчук через війну в Україні.

Сергей Лукьяненко
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