Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»

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Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram поділилася емоціями, які відчуває кожен українець після нападу росії:



Особисто я легко піддаюсь своїм почуттям. І постійну хочу додому і мрію про цей день! Але зараз змушена бути сильнішою, ніж зазвичай, та робити ще більше заради своєї країни.