Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:15 Аталанта - Торино 4:4 Окончен
21:15 Болонья - Интер 2:1 Окончен
Хоккей (4 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блу Джекетс 4:1 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Калгари Флэймс 4:5 Окончен
04:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 111:109 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
22:00 Вест Хэм - Айнтрахт -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Манчестер Юнайтед - Челси -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис 3:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 116:100 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Страсбур - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
17:45
Бильярд. Стрейт-пул. Чемпионат Европы. Финал

Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»

Легкоатлетка розповіла, що їй не вдається впоратися з емоціями через жах, який коїться на її батьківщині
Легкая атлетика
17:54
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram поділилася емоціями, які відчуває кожен українець після нападу росії:

Усім привіт! Останні місяці настрій як американські горки і в такому стані кожен українець. Просто комусь вдається справлятись з емоціями краще, а хтось повністю піддається своїм почуттям!

Особисто я легко піддаюсь своїм почуттям. І постійну хочу додому і мрію про цей день! Але зараз змушена бути сильнішою, ніж зазвичай, та робити ще більше заради своєї країни.

Раніше легкоатлетка опублікувала яскраве фото з малюнком в кольорах українського прапору.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марина Бех-Романчук война

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Эксклюзив
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
16:35
«Лучше сделать шаги, чтобы остановить войну». Первая ракетка мира призвала занять единую позицию в отношении россиян и белорусов
«Лучше сделать шаги, чтобы остановить войну». Первая ракетка мира призвала занять единую позицию в отношении россиян и белорусов
Теннис WTA
15:35
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Легкая атлетика
27 апреля 09:30
«16 швов и чудом не умер от потери крови». Легенда «Азовмаша» рассказал, как выбрался из ада в Мариуполе
«16 швов и чудом не умер от потери крови». Легенда «Азовмаша» рассказал, как выбрался из ада в Мариуполе
Баскетбол Суперлига
24 апреля 12:45
Официально. Wimbledon отстранил всех рашистов и белорусов
Официально. Wimbledon отстранил всех рашистов и белорусов
Теннис Grand Slam
20 апреля 18:55
«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине
«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине
Волейбол
20 апреля 15:14

Новости: Легкая атлетика

Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
17:54
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
27 апреля 09:30
Для поднятия боевого духа. Левченко опубликовала красивое фото
Для поднятия боевого духа. Левченко опубликовала красивое фото
26 апреля 10:20
«Я не могу дышать!» Левченко про авиаудар по Львову
«Я не могу дышать!» Левченко про авиаудар по Львову
18 апреля 17:12
Ярослава Магучіх – про золото чемпіонату світу: «Як наші хлопці захищають незалежність України, так і я мала захистити честь країни на доріжці»
Эксклюзив
Ярослава Магучіх – про золото чемпіонату світу: «Як наші хлопці захищають незалежність України, так і я мала захистити честь країни на доріжці»
14 апреля 19:10
Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в марте
Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в марте
10 апреля 22:48
Бех-Романчук: «Лише до перемоги – ми всі мріємо про спокійне життя»
Бех-Романчук: «Лише до перемоги – ми всі мріємо про спокійне життя»
01 апреля 22:08
Спортсмени ДУ «Східний ЦОП» за сприяння НОК України вирушили до Албанії
Спортсмени ДУ «Східний ЦОП» за сприяння НОК України вирушили до Албанії
01 апреля 10:22
Бех-Романчук – об «украденной» медали чемпионата мира: «Мы подавали протест, но к нему отнеслись холодно и просто размахивали руками»
Бех-Романчук – об «украденной» медали чемпионата мира: «Мы подавали протест, но к нему отнеслись холодно и просто размахивали руками»
28 марта 22:23
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
8
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
18
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 09:58
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 10:26
Все новости