Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Легкоатлетка розповіла, що їй не вдається впоратися з емоціями через жах, який коїться на її батьківщині
17:54
Фото: Getty Images
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram поділилася емоціями, які відчуває кожен українець після нападу росії:
Усім привіт! Останні місяці настрій як американські горки і в такому стані кожен українець. Просто комусь вдається справлятись з емоціями краще, а хтось повністю піддається своїм почуттям!
Особисто я легко піддаюсь своїм почуттям. І постійну хочу додому і мрію про цей день! Але зараз змушена бути сильнішою, ніж зазвичай, та робити ще більше заради своєї країни.
Раніше легкоатлетка опублікувала яскраве фото з малюнком в кольорах українського прапору.
Комментарии 0