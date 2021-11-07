Не оторвать взгляд! Еще одно откровенное фото Бех-Романчук
Бех-Романчук: «Надеюсь на хороший результат на Олимпиаде-2024»
Украинка – о подготовке к Играм в Париже
19:52
Эксклюзив
Марина Бех-Романчук / Фото: Facebook
Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в интервью XSPORT рассказала, что подготовка к Олимпиаде-2024 будет проходить не так, как к предыдущим Играм:
Конечно, это будет необычная подготовка. Ведь на это будет не четыре года, а три. Так что все будет складываться иначе. Могу сразу сказать, что все пройдет по-другому. Это будет иная работа. Я очень надеюсь, что через три года (в 2024-м году пройдет Олимпиада в Париже – XSPORT) именно это даст нам хороший результат.
У меня никаких претензий к Вячеславу Тыртышнику нет. Я полностью удовлетворена работой тренерского штаба. У меня лично не возникало проблем или вопросов.
Отпуск продлился немного меньше двух месяцев. На данном этапе втягиваемся в новый сезон, работу и олимпийский цикл. Пытаемся осознать, что произошло, что нужно оставить позади, к чему нужно голову готовить.
Ранее бронзовая призер Токио-2020 Ярослава Магучих заявила, что украинские легкоатлеты хорошо выступили на Играх в Японии.
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