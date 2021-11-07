Бех-Романчук: «Надеюсь на хороший результат на Олимпиаде-2024»

Украинка – о подготовке к Играм в Париже

Эксклюзив

Марина Бех-Романчук / Фото: Facebook

Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в интервью XSPORT рассказала, что подготовка к Олимпиаде-2024 будет проходить не так, как к предыдущим Играм:



Конечно, это будет необычная подготовка. Ведь на это будет не четыре года, а три. Так что все будет складываться иначе. Могу сразу сказать, что все пройдет по-другому. Это будет иная работа. Я очень надеюсь, что через три года (в 2024-м году пройдет Олимпиада в Париже – XSPORT) именно это даст нам хороший результат. У меня никаких претензий к Вячеславу Тыртышнику нет. Я полностью удовлетворена работой тренерского штаба. У меня лично не возникало проблем или вопросов. Отпуск продлился немного меньше двух месяцев. На данном этапе втягиваемся в новый сезон, работу и олимпийский цикл. Пытаемся осознать, что произошло, что нужно оставить позади, к чему нужно голову готовить.

Ранее бронзовая призер Токио-2020 Ярослава Магучих заявила, что украинские легкоатлеты хорошо выступили на Играх в Японии.