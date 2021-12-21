Прозрачное белье и каблуки. Соблазнительные фотографии Бех-Романчук
Бех-Романчук – о бронзе своего мужа на ЧМ-2021: «Ты лучший, эта медаль на вес золота»
Украинская легкоатлетка не скрывает эмоций после удачного выступления Михаила
21 декабря 21:00
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / Фото - FacebookТитулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в Instagram поздравила своего мужа Михаила Романчука с бронзовой медалью в финале 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
«Ты лучший, эта медаль на вес золота. Я горжусь тобой и жду дома. Мой чемпион».
Напомним, Романчук в финале на дистанции 1500 метров вольным стилем показал результат – 14:11.47 минут. Его обошли представитель Туниса Ахмед Хафнауи и установивший новый мировой рекорд немец Флориан Веллброк.
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