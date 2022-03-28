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Бех-Романчук – об «украденной» медали чемпионата мира: «Мы подавали протест, но к нему отнеслись холодно и просто размахивали руками»

Украинка осталась без награды в коронной дисциплине
Легкая атлетика
22:23
Бех-Романчук – об «украденной» медали чемпионата мира: «Мы подавали протест, но к нему отнеслись холодно и просто размахивали руками»
Фото: Getty Images

Вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук заявила, что старые правила определения заступов была более четкой. Отметим, что по новой системе у украинки «отобрали» чистый прыжок за 7м, который давал шанс минимум на серебро:

Мы подавали протест, но отнеслись к нему очень холодно. Они просто размахивали руками, говоря о том, что это новые правила, поэтому уже ничего нельзя сделать. Слышали слова, что новые правила несколько несправедливы по отношению к легкоатлетам, можно сказать даже неточные. Но новая система, поэтому сделать уже никто ничего не смог. Весь спорный процесс несколько затянулся, а в его финале нам сказали, зачем мы спорим, ведь награждение призерш уже состоялось.

Если бы была старая система, когда был брусок, пластилин, то мы могли бы точно выяснить, был ли в этой попытке заступ. Мне бы его показали на пластилине и вопрос был бы исчерпан. Пока все очень спорно. Именно из-за новых правил многие вопросы были на чемпионате мира по мужской длине. Спортсменам это не очень-то понравилось. Будь старые правила в действии, то таких вариаций сделать было бы невозможно. На пластилине было четко видно, был ли заступ.

Возможно, легкоатлеты сплотятся и буду подавать апелляцию по новым правилам?

Думаю, это стоило бы попробовать. Хотя кажется, что они бы тоже холодно отреагировали на такое заявление. Если вспомнить Бриллиантовую лигу, то в последних трех попытках были новые правила. Бывали моменты, которые кто-то мог победить с шестой последней попыткой. Международная федерация легкой атлетики не позволила изменить правила, когда этот вопрос подняли легкоатлеты. Немного правила таки переиграли, но не позволили нам вернуть старые. Думаю, что с этой системой будет нечто подобное. Они постараются ее усовершенствовать, но ни в коем случае не вернут те, которые были раньше.

Также Марина рассказал, какие коррективы внесла война в тренировочный процесс.

Источник: sport.24tv.ua Олег Шумейко-младший
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