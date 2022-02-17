Бех-Романчук откроет сезон турниром во Франции

Также в соревнованиях примет участие украинка Плотицына

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Сегодня, 17 февраля, во Франции пройдет турнир по легкой атлетике во Франции.



В соревнованиях примут участие две украинки – Марина Бех-Романчук впервые в сезоне выступит в прыжках в длину, а Анна Плотицына будет бежать 60 м с барьерами.

Напомним, что ранее Бех-Романчук выиграла турни в тройном прыжке с квалификационным стандартом Олимпиады.