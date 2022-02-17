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Бех-Романчук откроет сезон турниром во Франции

Также в соревнованиях примет участие украинка Плотицына
Легкая атлетика
09:14
Бех-Романчук откроет сезон турниром во Франции
Фото: Getty Images

Сегодня, 17 февраля, во Франции пройдет турнир по легкой атлетике во Франции.

В соревнованиях примут участие две украинки – Марина Бех-Романчук впервые в сезоне выступит в прыжках в длину, а Анна Плотицына будет бежать 60 м с барьерами.

Напомним, что ранее Бех-Романчук выиграла турни в тройном прыжке с квалификационным стандартом Олимпиады.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Анна Плотицына Марина Бех-Романчук

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