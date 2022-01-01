Бех-Романчук порассуждала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Марина не видит себя вне спорта

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, кем видит себя после завершения карьеры:



Сейчас я не могу сказать на 100%. Это зависит от того, когда моя карьера закончится. Конечно, не исключаю ситуацию, что буду охотно тренировать детей. Также рассматриваю вариант разработки программы для девушек, пытающихся привести себя в хорошую форму. Не будет и дня в моей жизни без спорта! Я непоседливый человек, даже когда оставлю профессиональный спорт, уверена, что буду обувать кроссовки, переходить через дорогу и бегать кроссы в лесу и просто кайфовать от процесса.

Также Марина призналась, что ее выступление на Олимпиаде-2020 часто заставляло ее плакать.