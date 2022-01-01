Бех-Романчук объяснила, почему в детстве выбрала прыжки в длину
Бех-Романчук порассуждала, чем будет заниматься после завершения карьеры
Марина не видит себя вне спорта
11:12
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, кем видит себя после завершения карьеры:
Сейчас я не могу сказать на 100%. Это зависит от того, когда моя карьера закончится. Конечно, не исключаю ситуацию, что буду охотно тренировать детей. Также рассматриваю вариант разработки программы для девушек, пытающихся привести себя в хорошую форму.
Не будет и дня в моей жизни без спорта! Я непоседливый человек, даже когда оставлю профессиональный спорт, уверена, что буду обувать кроссовки, переходить через дорогу и бегать кроссы в лесу и просто кайфовать от процесса.
Также Марина призналась, что ее выступление на Олимпиаде-2020 часто заставляло ее плакать.
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