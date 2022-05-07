«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
73 дні російські орди загрожують життю кожного українця
15:58
Фото: Getty Images
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram поділилася емоція щодо постійної загрози бомбардувань України:
Як же це все дістало. Вас людьми важко назвати…
Анна Рижикова розповідала, що після початку повномасштабного вторгнення отримувала побажання смерті з рф.
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