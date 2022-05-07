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Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»

73 дні російські орди загрожують життю кожного українця
Легкая атлетика
15:58
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram поділилася емоція щодо постійної загрози бомбардувань України:

Як же це все дістало. Вас людьми важко назвати…

Анна Рижикова розповідала, що після початку повномасштабного вторгнення отримувала побажання смерті з рф.

Олег Шумейко-младший
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Марина Бех-Романчук война

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