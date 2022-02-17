Бех-Романчук рассматривает вариант выступления в нескольких дисциплинах

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Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась ожиданиями турнира во Франции с пресс-службой соревнований:



Мы с тренером впервые попробовали тройной прыжок три-четыре года назад на тренировке, но не с целью участия в соревнованиях. После Олимпиады-2020 хотелось немного изменить тренировки и атмосферу, поэтому мы готовились к тройному прыжку. Я тренировалась на 50 на 50, и он пошел хорошо, поэтому мой тренер предложил выступить. Я показала неплохой результат. Если я так и продолжу то, может, буду участвовать в тройной прыжке не только в национальных соревнованиях, но и на международных турнирах тоже.