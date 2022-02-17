Бех-Романчук откроет сезон турниром во Франции
Бех-Романчук рассматривает вариант выступления в нескольких дисциплинах
Прыгунья в длину продолжит занятия в тройном прыжке
11:51
Фото: Facebook
Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук
поделилась ожиданиями турнира во Франции с пресс-службой
соревнований:
Три года назад я прыгала в Ливине и выиграла. Здесь очень хорошая арена, так что я надеюсь, что снова выступлю хорошо. Перед началом сезона мы с тренером не решались заниматься в помещении. Но в конце концов мы решили прыгать в Ливине, а затем в Бирмингеме и Торуне. После Торуня я поеду домой, чтобы поучаствовать в соревнованиях по прыжкам и спринту в Украине перед чемпионатом мира в Белграде.
Мы с тренером впервые попробовали тройной прыжок три-четыре года назад на тренировке, но не с целью участия в соревнованиях. После Олимпиады-2020 хотелось немного изменить тренировки и атмосферу, поэтому мы готовились к тройному прыжку. Я тренировалась на 50 на 50, и он пошел хорошо, поэтому мой тренер предложил выступить. Я показала неплохой результат. Если я так и продолжу то, может, буду участвовать в тройной прыжке не только в национальных соревнованиях, но и на международных турнирах тоже.
Напомним, что ранее Бех-Романчук выиграла турнир в тройном прыжке с квалификационным стандартом Олимпиады.
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