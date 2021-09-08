Бех-Романчук стала третьей в финале Бриллиантовой лиги

Лучший прыжок украинка выполнила в последней попытке

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Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

В шестой попытке украинка показала результат 6,75 метров. Это позволило ей опередить британку Джазмин Сойерс, у которой лучший прыжок – 6,74 м. Победу в финале и во всем сезоне праздновала представительница Сербии Ивана Шпанович.

Результаты финала:

Напомним, в прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла второе место.