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Бех-Романчук стала третьей в финале Бриллиантовой лиги

Лучший прыжок украинка выполнила в последней попытке
Легкая атлетика
20:37
Бех-Романчук стала третьей в финале Бриллиантовой лиги
Фото: Getty Images

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

В шестой попытке украинка показала результат 6,75 метров. Это позволило ей опередить британку Джазмин Сойерс, у которой лучший прыжок – 6,74 м. Победу в финале и во всем сезоне праздновала представительница Сербии Ивана Шпанович.

Результаты финала:

Напомним, в прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла второе место.

Сергей Остапенко
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