Магучих не справилась с невероятной Ласицкене и заняла второе место в сезоне Бриллиантовой лиги
Бех-Романчук стала третьей в финале Бриллиантовой лиги
Лучший прыжок украинка выполнила в последней попытке
20:37
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
В шестой попытке украинка показала результат 6,75 метров. Это позволило ей опередить британку Джазмин Сойерс, у которой лучший прыжок – 6,74 м. Победу в финале и во всем сезоне праздновала представительница Сербии Ивана Шпанович.
Результаты финала:
Напомним, в прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла второе место.