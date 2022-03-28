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Бех-Романчук: «Тренировки постоянно прерывались сиренами – возвращались домой либо спускались в подвал»

Последний месяц легкоатлетка считает самым напряженным периодом жизни
Легкая атлетика
20:06
Бех-Романчук: «Тренировки постоянно прерывались сиренами – возвращались домой либо спускались в подвал»
Фото: Getty Images

Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как нападения россии на Украину повлияло на тренировочный процесс:

До выезда в Белград тренировалась в своем родном городе. Логично, что наши тренировки были очень сложными из-за постоянных сирен. Очень часто были моменты, когда выезжая на тренировку раздавалась сирена. Мне приходилось возвращаться домой, чтобы пересидеть это время в безопасном месте дома. Бывали случаи, что во время тренировочного процесса была тревога. В таком случае спускали в подвал и пересиживали его там.

Война оказала большое влияние на моральное состояние. Постоянно читала новости, чтобы быть в курсе событий и волновалась за страну. Поэтому это тоже повлияло и прибавляло трудности тренировочному процессу. Но даже при этом нужно было выходить на дорожку и тренироваться. Такого напряжения мы явно никогда еще не испытывали.

Как война повлияла на ваши спортивные планы?

Некоторое время вообще не тренировалось. Было совсем не до этого. После чемпионата мира наши планы тоже несколько изменились. После старта выехали на учебно-тренировочный сбор в Португалию, который продлится около 50 дней. Не знаем, что и как дальше будет.

Обычно в мае мы возвращаемся домой и тренируемся на украинских стадионах. Трудно сказать, как сейчас будут складываться обстоятельства. Очень сильно надеются, что в мае мы вернемся домой. Сейчас думаем, как быть дальше, составляем планы, поэтому сложно сказать, когда будет мой следующий старт.

Напомним, что Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира в тройном прыжке.

Источник: sport.24tv.ua Олег Шумейко-младший
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Марина Бех-Романчук

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