Бех-Романчук трижды ошиблась в дебютном турнире сезона

Плотицына стала седьмой в финале бега на 60 м с барьерами

Фото: Дмитрий Вакулка

Во Франции прошел турнир по легкой атлетики в помещении.



Украину на соревнованиях представляли две спортсменки – Анна Плотицына стала седьмой в финальном забеге на 60 м с барьерами, а Марина Бех-Романчук без результата завершила выступления в прыжках в длину.

Напомним, что Бех-Романчук рассматривает вариант с выступлением в еще одной дисциплине.