Бех-Романчук рассматривает вариант выступления в нескольких дисциплинах
Бех-Романчук трижды ошиблась в дебютном турнире сезона
Плотицына стала седьмой в финале бега на 60 м с барьерами
12:59
Фото: Дмитрий Вакулка
Во Франции прошел турнир по легкой атлетики в помещении.
Украину на соревнованиях представляли две спортсменки – Анна Плотицына стала седьмой в финальном забеге на 60 м с барьерами, а Марина Бех-Романчук без результата завершила выступления в прыжках в длину.
Напомним, что Бех-Романчук рассматривает вариант с выступлением в еще одной дисциплине.
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