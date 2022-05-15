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Бех-Романчук відреагувала на тріумф України на Євробаченні

Kalush Orchestra здобув таку потрібну перемогу
Легкая атлетика
17:59
Бех-Романчук відреагувала на тріумф України на Євробаченні
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram висловилася щодо перемоги перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:

Крок за кроком і тільки до перемог! Всією країною! Всі разом.

Нагадаємо, що легкоатлетка стала другою на першому етапі Діамантової ліги сезону-2022.

Олег Шумейко-младший
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Марина Бех-Романчук Kalush Orchestra

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