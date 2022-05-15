Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»
Бех-Романчук відреагувала на тріумф України на Євробаченні
Kalush Orchestra здобув таку потрібну перемогу
17:59
Фото: Getty Images
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram висловилася щодо перемоги перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:
Крок за кроком і тільки до перемог! Всією країною! Всі разом.
Нагадаємо, що легкоатлетка стала другою на першому етапі Діамантової ліги сезону-2022.
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