Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі
Раніше українка у потрійному стрибку стала віце-чемпіонкою світу у приміщенні
15:43
Фото: Getty Images
13 травня в Досі пройде перший етап Діамантової ліги сезону-2022.
Марина Бех-Романчук вперше виступить на даному турнірі у потрійному стрибку. Раніше українка стала віце-чемпіонкою світу у цій дисципліні на чемпіонаті світу у приміщенні.
Бех-Романчук не може вважати людьми рашистів, що постійно бомбардують українські міста.
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