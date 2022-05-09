Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі

Раніше українка у потрійному стрибку стала віце-чемпіонкою світу у приміщенні

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13 травня в Досі пройде перший етап Діамантової ліги сезону-2022.



Марина Бех-Романчук вперше виступить на даному турнірі у потрійному стрибку. Раніше українка стала віце-чемпіонкою світу у цій дисципліні на чемпіонаті світу у приміщенні.

Бех-Романчук не може вважати людьми рашистів, що постійно бомбардують українські міста.