Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:4 Окончен
16:00 Арсенал - Лидс 2:1 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 4:1 Окончен
18:05 Лорьян - Марсель 0:3 Окончен
21:45 ПСЖ - Труа 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
18:30 Бавария - Штутгарт 2:2 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья 1:1 Окончен
22:00 Атлетико - Реал 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
17:55
Баскетбол. Межконтинентальный кубок. Полуфинал. Фламенго - Лейкленд Мэджик

Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі

Раніше українка у потрійному стрибку стала віце-чемпіонкою світу у приміщенні
Легкая атлетика
15:43
Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі
Фото: Getty Images

13 травня в Досі пройде перший етап Діамантової ліги сезону-2022.

Марина Бех-Романчук вперше виступить на даному турнірі у потрійному стрибку. Раніше українка стала віце-чемпіонкою світу у цій дисципліні на чемпіонаті світу у приміщенні.

Бех-Романчук не може вважати людьми рашистів, що постійно бомбардують українські міста.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марина Бех-Романчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Легкая атлетика
07 мая 15:58
«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
Легкая атлетика
02 мая 12:56
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
Легкая атлетика
01 мая 11:59
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Бех-Романчук: «Мрію про день, коли повернусь додому»
Легкая атлетика
28 апреля 17:54
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Бех-Романчук вернулась Instagram с ярким фото
Легкая атлетика
27 апреля 09:30

Новости: Легкая атлетика

Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі
Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі
15:43
Дві українки здійнялися на п’єдестал змагань у Золотого континентального туру
Дві українки здійнялися на п’єдестал змагань у Золотого континентального туру
07 мая 19:56
Кохан в останній спробі вирвав срібло змагань World Athletics Continental Tour Gold
Кохан в останній спробі вирвав срібло змагань World Athletics Continental Tour Gold
07 мая 18:20
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
07 мая 15:58
Рижикова: «Після початку повномасштабної війни з росії отримувала побажання смерті»
Интервью Рижикова: «Після початку повномасштабної війни з росії отримувала побажання смерті»
05 мая 20:05
Катерина Климюк: «Стільки років, яким би не було керівництво рашки, у них завжди була одна мета – принижувати Україну»
Эксклюзив
Катерина Климюк: «Стільки років, яким би не було керівництво рашки, у них завжди була одна мета – принижувати Україну»
02 мая 15:03
Рекордсменка України: «В перший день війни я пройшла 12 кілометрів з 30-кілометровою сумкою»
Эксклюзив
Рекордсменка України: «В перший день війни я пройшла 12 кілометрів з 30-кілометровою сумкою»
02 мая 14:49
«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
02 мая 12:56
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
У Бех-Романчук разбивается сердце от того, что переживают украинские дети после вторжения россии
01 мая 11:59
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
39
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости