«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги
Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Украинка впервые выступила в этой дисциплине на этапе Лиги
13 мая 23:30
Марина Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.
Свой лучший результат – 14,73 метра – украинка показала в пятой попытке. В финале Бех-Романчук прыгнула на 14,25 метра и не смогла побороться за золотую медаль.
Победительницей этапа в прыжках в длину стала Шаника Риккетс из Ямайки. Ее результат – 14,82 метра.
Ранее Бех-Романчук соревновалась на этапах Бриллиантовой лиги только в прыжках в длину. Марина – единственная украинка на этапе в Дохе.
Марина Бех-Романчук взяла серебро чемпионата мира в тройном прыжке.
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