Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

Украинка впервые выступила в этой дисциплине на этапе Лиги

Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Свой лучший результат – 14,73 метра – украинка показала в пятой попытке. В финале Бех-Романчук прыгнула на 14,25 метра и не смогла побороться за золотую медаль.

Победительницей этапа в прыжках в длину стала Шаника Риккетс из Ямайки. Ее результат – 14,82 метра.

Ранее Бех-Романчук соревновалась на этапах Бриллиантовой лиги только в прыжках в длину. Марина – единственная украинка на этапе в Дохе.

Марина Бех-Романчук взяла серебро чемпионата мира в тройном прыжке.