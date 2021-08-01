Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину
Бех-Романчук: «Я ничего сказать не могу, извините»
Украинская легкоатлетка поделилась эмоциями после завоевания мужем серебра Олимпиады
12:10
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Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images
Марина Бех-Романчук, украинская легкоатлетка и жена пловца Михаила Романчука, поделилась эмоциями после завоевания мужем серебра Олимпиады в Токио.
«Я ничего сказать не могу, извините. На данном этапе у меня эмоции после сектора, после заплыва Миши».
Марина Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину.
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