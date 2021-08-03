Михамбо стала олимпийской чемпионкой с лучшим результатом сезона, Бех-Романчук – пятая
Бех-Романчук: «Я сегодня разочарована своими прыжками»
Украинка прокомментировала свой результат на Олимпиаде
3 августа 07:05
Марина Бех-Романчук / фото - Reuters
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук прокомментировала свое пятое место на Олимпийских Играх в Токио (Япония).
«Я сегодня разочарована своими прыжками. Имеем, что имеем. Поддержка, конечно, чувствовалась. Все меня поддерживали, очень много сообщений я получила перед своими прыжками.
Люди в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, зачем мы сюда приехали.
Следующие Игры? Как минимум нужна моральная перезагрузка, а там увидим».
Михаил Романчук на Олимпийских играх взял серебро и бронзу.
Комментарии 5
Меньше пиариться надо. Бери пример с мужа. Скромно и без понтов 2 медали