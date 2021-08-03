Бех-Романчук: «Я сегодня разочарована своими прыжками»

Марина Бех-Романчук / фото - Reuters

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук прокомментировала свое пятое место на Олимпийских Играх в Токио (Япония).

Люди в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, зачем мы сюда приехали.

Следующие Игры? Как минимум нужна моральная перезагрузка, а там увидим».