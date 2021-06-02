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Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Словакии, Кохан – второй в метании молота
Михаил показал лучший личный результат в сезоне
21:27
Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images
На международном турнире в Шаморине, Словакия, под названием Athletics Continental Tour Silver украинские спортсмены завоевали 2 медали.
Чемпионка Европы в прыжках в длина Марина Бех-Романчук стала третьей с результатом в 6 метров и 39 сантиметров. Первое место заняла немка Мариз Луцоло с личным рекордом – 6,64.
В секторе метания молота Михаил Кохан завоевал серебряную медаль. с лучшим личным результатом сезоне – 77,56. Квентин Биго выиграл соревнвоания.
Ранее Андрей Проценко на дебютных соревнованиях в сезоне занял 3-е место.
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