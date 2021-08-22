Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира

Чемпионат Европы. Сербия – Бельгия. Видео трансляция
21:00
В Найроби (Кения) завершился чемпионат мира среди юниоров U20, где украинские легкоатлеты завоевали две медали.
Серебряную медаль в метании копья завоевал 17-летний Артур Фельфнер. Его результат составил 76.32 м.
Также бронзовую медаль завоевала 18-летняя прыгунья в длину Мария Горелова.
Две медали позволили Украине стать 25-й в общем зачете.
Напомним, ранее прыгунья в высоту Ирина Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги в США.
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