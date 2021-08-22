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Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира

Национальная сборная привозит медали уже с четвертого ЧМ U20 подряд
Легкая атлетика
21:41
Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира
Мария Горелова / Фото: ФЛАУ

В Найроби (Кения) завершился чемпионат мира среди юниоров U20, где украинские легкоатлеты завоевали две медали.

Серебряную медаль в метании копья завоевал 17-летний Артур Фельфнер. Его результат составил 76.32 м.

Также бронзовую медаль завоевала 18-летняя прыгунья в длину Мария Горелова.

Две медали позволили Украине стать 25-й в общем зачете.

Напомним, ранее прыгунья в высоту Ирина Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги в США.

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Новости: Легкая атлетика

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