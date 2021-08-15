Британский призер ОИ-2020, у которого обнаружили допинг: «Я – не мошенник!»

Чиджинду Уйя утверждает, что никогда сознательно не принимал запрещенные вещества

Фото: CNN

Британский спринтер Чиджинду Уйя, который на Олимпийских играх-2020 стал серебряным призером в эcтафете 4 х 100 метров, прокомментировал обнаружение в своей допинг-пробе запрещенных веществ. Слова легкоатлета приводит Reuters:

«Давайте расставим все точки над и, я – не мошенник. Я никогда не принимал, по крайней мере, сознательно запрещенных веществ. Я полностью опустошен и потрясен этой новостью. Я люблю этот спорт и знаю о своих обязанностях как спортсмена, так и товарища по команде. Также я с уважением отношусь к формальным процессам, которые ведутся по моему делу, и больше не буду давать никаких комментариев по этому поводу, только если это будет необходимо».

Если спринтеру не удастся оправдаться, то вся британская команда будет лишена серебряных наград.

Напомним, Уйа – не единственный спортсмен, который на ОИ-2020 попался на допинге.