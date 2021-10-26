Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020

Ярослава Магучих / Фото: Инстаграм

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир оценила выступление украинских легкоатлетов в Токио.



У нас технический вид, где нужен тренер, а вот беговые виды – это очень сложно. Я очень поздравлял девочек, который попали в финал и были там пятыми-шестыми. Это очень круто для Украины. Например, в 400 метрах с барьерами первые две девочки из Америки пробежали по мировому рекорду».