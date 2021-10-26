Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020
Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
При этом, им удалось завоевать всего одну медаль
09:58
Ярослава Магучих / Фото: Инстаграм
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир оценила выступление украинских легкоатлетов в Токио.
«На самом деле сделали статистику, и по результатам, которые были в прошлые года на Олимпиаде в легкой атлетике, то сейчас наши спортсмены показали намного выше результаты. На самом деле очень сложно конкурировать со спортсменами из других стран, где больше финансирование, больше восстановление, и от страны идет больше внимания от спортсменов.
У нас технический вид, где нужен тренер, а вот беговые виды – это очень сложно. Я очень поздравлял девочек, который попали в финал и были там пятыми-шестыми. Это очень круто для Украины. Например, в 400 метрах с барьерами первые две девочки из Америки пробежали по мировому рекорду».
Напомним, Магучих рассказала об обрушившейся на нее критике после фото с Марией Ласицкене.
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