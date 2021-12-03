Экс-президент IAAF признан виновным в коррупции касательно российского допингового скандала
Бывший президент IAAF Ламин Диак скончался в возрасте 88 лет
Он возглавлял Медународную ассоциацию легкоатлетических федераций на протяжении 16 лет
11:21
Ламин Диак / Фото - reuters.comЭкс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.
Диак умер у себя на родине в Сенегале.
Отметим, что Диак возглавлял Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) с 1999 по 2015 год.
В минувшем году он был признан виновным в коррупции. Суд Франции приговорил его к штрафу в 500 тысяч евро и четырем годам лишения свободы, два из которых – условно.
Накануне чемпион мира-1983, американский легкоатлет Эммит Кинг скончался от ран, полученных в перестрелке.
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