«Чего париться? Обычные соревнования». Кохан удивил невозмутимой реакцией на 4-е место на ОИ-2020

20-летний украинец метнул за 80 метров

Михаил Кохан / фото - Getty Images

Чемпион Европы среди молодежи Михаил Кохан на Олимпийских играх-2020 метнул молот за 80 метров. После соревнований 20-летний украинец в прямом эфире UA:Перший удивил своей реакцией на выступление. Результат Кохана позволил ему занять 4-е место.

«Знаете, это обычные соревнования, просто они по-другому называются, а соперники все те же, ничего не меняется. Да чего париться? Я уже был на Олимпийских играх, только это были юношеские. Атмосфера вся та же самая, правила тоже. Чего париться?»

О будущей карьере.

« Ну не знаю. Может быть, некоторые ребята, которые сегодня метали, закончат, им по 31 году уже. Посмотрим».

Напомним, в финале Токио-2020 в секторе прыжков в высоту выступят 3 украинки.