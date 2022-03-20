«Для моєї України!» Первые слова Бех-Романчук после серебра на ЧМ
Украинка стала второй в Белграде
20 марта 18:30
Марина Бех-Романчук
Украинка Марина Бех-Романчук с результатом 14.74 метра завоевала серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Отметим, что это был дебют нашей спортсменки в этой дисциплине на мировой арене. После чего Бех-Романчук разместила пост в своих соцсетях, отметив, что свою медаль она посвящает Украине.
Ранее XSPORT.ua опубликовал видео «золотого прыжка» легкоатлетки Ярославы Магучих.
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