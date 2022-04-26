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Для поднятия боевого духа. Левченко опубликовала красивое фото

Украинская легкоатлетка решила добавить яркости в темные для нашей страны дни
Легкая атлетика
10:20
Для поднятия боевого духа. Левченко опубликовала красивое фото
Юлия Левченко

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко сделала редкую публикацию в Instagram, в которой не только поделилась своими мыслями, а и показала, как сейчас выглядит:

 

Ранее XSPORT.ua разместил эмоциональный пост каратистки Анжелики Терлюги о войне в Украине.

Источник: XSPORT
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Юлия Левченко

Комментарии 1

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26 апреля 2022г. 10:40
такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІ ЮРИДИЧНО , НІ ФАКТИЧНО і КОРДОНІВ ЇЇ НІКОЛИ НЕ БУДО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу .
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
На даний час Є РФ ( РОССІЙСКАЯ ФЄДЄРАЦІЯ ) , тобто ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої ЮРИДИЧНОЇ назви їх країни ,
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