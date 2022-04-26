Для поднятия боевого духа. Левченко опубликовала красивое фото
Украинская легкоатлетка решила добавить яркости в темные для нашей страны дни
10:20
Юлия Левченко
Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко сделала редкую публикацию в Instagram, в которой не только поделилась своими мыслями, а и показала, как сейчас выглядит:
Ранее XSPORT.ua разместил эмоциональный пост каратистки Анжелики Терлюги о войне в Украине.
Комментарии 1
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
На даний час Є РФ ( РОССІЙСКАЯ ФЄДЄРАЦІЯ ) , тобто ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої ЮРИДИЧНОЇ назви їх країни ,