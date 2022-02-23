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Добрынская: «Я горжусь украинцами. Мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче»

Чемпионка заявила, что верит в победу Украины
Легкая атлетика
13:38
Добрынская: «Я горжусь украинцами. Мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче»
Наталья Добрынская / Фото: Фейсбук

Олимпийская чемпионка в семиборье Наталья Добрынская в Facebook прокомментировала ситуацию в Украине.

«За последние два дня моя лента «перекрасилась» в сине-желтые цвета и заговорила на украинском. В это сложное время мы снова объединились, чтобы показать агрессору и всему миру, Украина – современная, сильная, свободная, бескомпромиссная, не боится никаких угроз и будет бороться за свое, чтобы не случилось.

Я горжусь украинцами. Несмотря на напряжение и тревожность, никто не закрывается дома, мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче.

Недавно завершилась Олимпиада в Пекине. Наши спортсмены столкнулись со многими трудностями, вернулись домой с одной медалью. И это хорошо, это тоже победа.

Через два года запланирована летняя Олимпиада в Париже, я уверена, наши ребята приложат максимум усилий, чтобы выступить там еще лучше. Украина точно громче зазвучит на международной спортивной арене.

Сейчас важно, чтобы каждый из нас укреплял свои профессиональные позиции: военные, экономические, культурные и, конечно, спортивные. Это лучшее проявление патриотизма.

Верю, что это наш путь к победе! Верю в Украину».

Напомним, ранее МИД Украины рекомендовал гражданам не посещать территорию Российской Федерации.
Карен Агабекян
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