Добрынская: «Я горжусь украинцами. Мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче»

Наталья Добрынская / Фото: Фейсбук

Олимпийская чемпионка в семиборье Наталья Добрынская в Facebook прокомментировала ситуацию в Украине.



Я горжусь украинцами. Несмотря на напряжение и тревожность, никто не закрывается дома, мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче.

Недавно завершилась Олимпиада в Пекине. Наши спортсмены столкнулись со многими трудностями, вернулись домой с одной медалью. И это хорошо, это тоже победа.

Через два года запланирована летняя Олимпиада в Париже, я уверена, наши ребята приложат максимум усилий, чтобы выступить там еще лучше. Украина точно громче зазвучит на международной спортивной арене.

Сейчас важно, чтобы каждый из нас укреплял свои профессиональные позиции: военные, экономические, культурные и, конечно, спортивные. Это лучшее проявление патриотизма.

Верю, что это наш путь к победе! Верю в Украину».